التحالف: صعدة وعمران مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت في 20 يوليو الماضي صاروخًا بالستيًا من داخل جامعة الإيمان في اليمن، مؤكدًا سقوط الصاروخ في محافظة الجوف.
وأكد متحدث التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مليشيا الحوثي تطلق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من مناطق مدنية، مشيرًا إلى أن صعدة وعمران مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.
وأشار إلى أنه تم نزع أكثر من 80 ألف لغم زرعتها المليشيات الحوثية الإرهابية على الأراضي اليمنية.
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