المالكي: ندعو القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة خاسرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن إجمالي الخسائر في صفوف المليشيات الحوثية خلال أسبوعين بلغت 163 إرهابيًا، مؤكدًا أن الحوثيين المتحصنين في الجبال جميعهم في حالة انكشاف كامل وسنتعامل معهم.

وأكد متحدث التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الجيش اليمني يواصل التقدم في مختلف الجبهات بدعم من التحالف، داعيًا القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة خاسرة.

وأشار إلى أن التحالف لوح باستخدام القوة في عدن، حال عدم توقف الاشتباكات، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية مارست ضبط النفس في عدن.