أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن إجمالي الخسائر في صفوف المليشيات الحوثية خلال أسبوعين بلغت 163 إرهابيًا، مؤكدًا أن الحوثيين المتحصنين في الجبال جميعهم في حالة انكشاف كامل وسنتعامل معهم.
وأكد متحدث التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الجيش اليمني يواصل التقدم في مختلف الجبهات بدعم من التحالف، داعيًا القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة خاسرة.
وأشار إلى أن التحالف لوح باستخدام القوة في عدن، حال عدم توقف الاشتباكات، مؤكدًا أن الحكومة الشرعية مارست ضبط النفس في عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: ندعو القبائل إلى عدم الزج بأبنائهم في معركة خاسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.