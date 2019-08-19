البيئة: هطول أمطار الساحل الجنوبي الغربي مؤشر لبدء نشاط الجراد الصحراوي

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة إن هطول الأمطار في الساحل الجنوبي الغربي يعتبر مؤشرًا لبدء نشاط الجراد الصحراوي، مشيرة إلى انتهاء مكافحة الجراد الصحراوي في النطاق الصيفي بمساحة 100 ألف هكتار.

وأوضحت الوزارة، خلال إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عمليات مكافحة الجراد تمت من خلال 150 ألف فرقة مكافحة واستكشاف، وذلك باستخدام 50 ألف لتر من المبيدات؛ حيث شملت المناطق المستهدفة، من الطائف شمالًا حتى نجران جنوبًا كلًّا من «مكة المكرمة، وجازان، وعسير، والباحة، ونجران».

وتابعت الوزارة، أنها انتهت حاليًّا من مكافحة الجراد في النطاق الصيفي من الطائف وحتى نجران مع استمرار معالجة مواقع الإصابة، مشيرة إلى أن مجموعات غير ناضجة من الجراد داهمت المحافظات الساحلية وأجزاء جبلية بجازان في نهاية شهر يوليو الماضي، كما تم تسجيل مجموعة من الجراد الناضج في حالة تزاوج ووضع البيض في أحد المسارحة.

وكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، اعتمد في الثالث من أغسطس الجاري، خطة لمكافحة الجراد الصحراوي بتشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة، وذلك عقب الاجتماع الذي ترأسه مدير عام الفرع المهندس غانم بن حامد الجذعان، بمشاركة عددٍ من المختصين في الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له.

وتضمنت خطة المكافحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة عمليات الاستكشاف والمكافحة، وذلك من خلال 14 فرقة للمكافحة الأرضية و11 فرقة للاستكشاف وطائرتين للرش الجوي.