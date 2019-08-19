التحالف: السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، نجاح السعودية والإمارات في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار.

وأكد متحدث التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، مواصلة إصدار التراخيص، مشيرًا إلى أن كافة المعابر اليمنية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

وقال متحدث التحالف، إن الأعمال الإنسانية للتحالف مستمرة وتم وصول شحنات نفط.

وأشار إلى أن العمليات الإرهابية لتنظيم «داعش» الإرهابي في عدن كانت بداية الفتنة، مؤكدًا أن قوات التحالف عملت على تدمير طائرات مسيرة لمليشيا الحوثي في أجواء اليمن.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي تنشر ادعاءات كاذبة باستهداف أهداف في المملكة.