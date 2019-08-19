أمانة المدينة المنورة تباشر خطط استقبال الحجاج

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة تنفيذ خططها وبرامجها الميدانية، وتجنيد الكوادر البشرية والمعدات والآليات للموسم الثاني من حج هذا العام 1440هـ.

وقالت الأمانة -في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، حصلت «عاجل» على نسخة منه- إنَّ خطط وبرامج عمل الحج تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة، بعد أن أدَّوا مناسك الحج؛ حيث أكدت الأمانة -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الرقابية بوكالة خدمات الرقابة الصحية- لجميع مطابخ الإعاشة، ضرورة استيفاء الاشتراطات الصحية والنظامية، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وعدم السماح لأي مطبخ إعاشة بالعمل حتى يستوفي الاشتراطات كافة.

وأوضح البيان أنَّ فرق الرقابة الصحية بدأت تكثيف جولاتها التفتيشية على جميع مطابخ الإعاشة والتموين الغذائي ومطابخ الولائم والمناسبات والمسالخ، للتأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والوقوف على تجهيزاتها وتطبيق نظام الأيزو 22000 لسلامة الغذاء، والوقوف على مطابخ الإعاشة الملحقة بالفنادق في المنطقة المركزية؛ للتأكد من جاهزيتها لتقديم وجبات صحية آمنة لضيوف الرحمن.

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وكثَّفت وكالة البلديات الفرعية والضواحي، الجولات الميدانية على المزارات التاريخية مثل مسجد قباء والقبلتين والميقات والمساجد السبع وميدان سيد الشهداء، وتم رفع المباسط المخالفة التي تعوق حركة المشاة والسيارات.

كما شرعت فرق النظافة بالبلديات، في تنفيذ خططها التي تتضمَّن غسيل ساحات المزارات التاريخية والطرقات والأرصفة بالمنطقة المركزية وتعقيمها، وتهيئة الحدائق والساحات، وصيانة الطرق والإنارة، ومراقبتها على مدار الساعة طوال فترة موسم الحج.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة، تتولى مهمة الوقوف على محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة وتبوك والقصيم. واستهدفت الجولات بجانب محطات الوقود، محلات السوبر ماركت والمطاعم والاستراحات ومراكز خدمة السيارات والمساجد والمرافق التابعة وملحقات المحطة؛ وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.