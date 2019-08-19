تكليف «أبوهادي» مديرًا لتعليم جازان

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، مديرًا لإدارة التعليم بمنطقة جازان لمدة عام من تاريخ صدور القرار.
وتولى «أبوهادي» العديد من المناصب، يتصدرها مساعد وكيل جامعة جازان ومدير العلاقات العامة، المتحدث الإعلامي للجامعة، والأمين العام لمجلس شباب منطقة جازان.
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