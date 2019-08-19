«أمانة المدينة» تجهض واقعة وجبات الإعاشة الفاسدة

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، ضبط سيارة مخالفة لنقل وجبات الإعاشة وإتلاف 480 كيلوجرامًا من الوجبات غير الصالحة للاستهلاك.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أن الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة، ممثلةً في بلدية الحرم، بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية العقيق وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة؛ ضبطت سيارةً مخالفةً تنقل وجبات الإعاشة إلى الفنادق في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.

وأضاف البيان أن أمانة المنطقة مستمرة في جهودها لحماية سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار.

من جانبه، صرَّح وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي، بأنه جرى ضبط المطعم المخالف الذي يُحضِّر وجبات الإعاشة، وهو غير مرخص له ذلك، لافتًا إلى أنه تم إتلاف 480 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتسليم سبعة عمال مخالفين لوحدة ضبط المخالفات؛ لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة العمل.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه بمثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم «940» أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوافر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر واتساب على رقم «0548990940» للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.