جراحة ناجحة بـ«نور مكة» تنقذ حياة طفل ابتلع مسمارًا حديديًّا

أجرى فريقٌ طبي بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة طفل عمره سنة كان يعاني من اختناق تام بسبب انسداد القصبة الهوائية؛ إثر ابتلاعه مسمارًا حديديًّا.
وفور وصوله إلى المستشفى برفقة والده، نُقِل الطفل إلى غرفة العمليات مباشرةً، وتم إخراج المسمار بأسرع وقت ممكن، وإعادة التنفس الطبيعي. وضم الفريق الطبي الذي أشرف على العملية رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق عيدروس، والدكتور نايف بافرط، والدكتورة أثير الشريف.
وتقدَّم والد الطفل بالشكر لإدارة المستشفى على جاهزيتها واستعدادها التام لاستقباله ولإنقاذه بعد انقطاع التنفس.
من جانبه، أعرب مدير المستشفى الدكتور فواز الجهني عن شكره الفريق الطبي المعالج، ودعا جميع الآباء والأمهات إلى أخذ الحيطة والحذر على أطفالهم، مؤكدًا أنَّ المستشفى بجميع طاقمه الطبي والتمريضي، يعمل جاهدًا في أي وقت لخدمة الجميع، مواطنين ومقيمين.
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