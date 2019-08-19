225 مدرسة رقمية.. و«تعليم مكة» تُغيِّر النمط التقليدي

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، 255 مدرسةً للتحوُّل الرقمي ببوابة المستقبل؛ حيث سيشمل الفصل الدراسي الأول 80 مدرسة، والفصل الدراسي الثاني 175 مدرسة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، إنَّ إدارة «تعليم مكة» أكملت استعداداتها وإمكاناتها التعليمية كافةً لتنفيذ المشروع، استعدادًا للعام الدراسي الجديد؛ وذلك بإعداد خطة تنفيذية من قبل اللجان، شملت ورش عمل للمشرفين والمشرفات، وتشكيل فريق من المنسقين لقياس المؤشرات بالإدارات ومكاتب التعليم والمدارس.

ويهدف برنامج التحوُّل الرقمي إلى تغيير النمط التقليدي للتعليم، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين المعلمين والطلاب، والتخلص من أعباء البيئة الورقية التقليدية، وتوجيه الطلاب إلى الاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية، والتوسع في عمليات التعليم والتعلم خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل، والتحول نحو بيئة رقمية تفاعلية تعزز الاستراتيجيات الحديثة وتدعم فرص التعلم الذاتي.

وتشتمل هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم، على برامج أخرى، منها «المدرسة الافتراضية» التي تُحقِّق جودة التعليم وترفع مستوى الأداء التعليمي في كل الأماكن ومختلف الظروف، وتهدف إلى الاستفادة من الكوادر التعليمية المتميزة في مدارس التعليم العام في مراحله الثلاث، وخاصةً في المناطق النائية، وتُوفِّر مناهج دراسية رقمية لجميع أنواع ومراحل التعليم العام، وبيئة إثرائية متنوعة مصنعة من المستفيدين والخبراء المتخصصين، وفرصًا تعليميةً وتدريبيةً، وتطوير هوايات ومهارات داعمة لكافة المستفيدين، كما تسهم في تخفيف مخاطر وأعباء المعلمين والمعلمات بين القرى والأماكن النائية.