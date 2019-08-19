«الجوازات»: تعديلات على سفر تحت الـ21 عامًا.. و3 حالات بدون إذن ولي الأمر

أصدرت المديرية العامة للجوازات، تعديلات إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي، التي تضمنت السماح للمواطنين ممن هم أقل من 21 عامًا السفر؛ دون إذن ولي الأمر في عدد من الحالات.

وأوضحت الجوازات، أن هذه الحالات تتضمن: المتزوجين، والمبتعثين للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفين المشاركين في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

ونشرت المديرية العامة للجوازات -عبر بوابتها الإلكترونية- التعديلات الجديدة، التي اشترطت موافقة ولي الأمر لسفر المواطنين من هم دون سن 21 عامًا، ويُستثنى من ذلك: المتزوجون، المبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، الموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وأوضحت، أن إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي فيتم عبر الخطوات التالية:

أولًا: يُشترط للحصول على جواز السفر لمن بلغ خمسة عشر عامًا فأكثر ما يأتي: أن تكون الخصائص الحيوية مسجلة بالنظام، والتسجيل بخدمة (أبشر)، والتسجيل في العنوان الوطني، وتسديد رسم إصدار أو تجديد الجواز آليًّا، وموافقة ولي الأمر على إصدار الجواز لمن عمره أقل من 21 عامًا، ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر)، ثم الدخول على خدمة (أبشر)، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

وعند طلب جواز بديل، يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات عند استلام الجواز الجديد. ويجوز التفويض عبر خدمة (أبشر).

ثانيًا: يُشترط للحصول على جواز السفر لمن هم دون 15 عامًا ما يأتي: إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وتسديد رسم إصدار الجواز آليًّا، وموافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، وإحضار صورتين حديثتي التصوير، ملونة والخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز، ثم تعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونيًّا، وإرفاق صورة من هوية ولي الأمر وسجل الأسرة، مع إحضار الأصل منهما للمطابقة.

وعند طلب جواز بديل، يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات. ويجوز التفويض من خدمة (أبشر)، وأخيرًا استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

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أما خطوات إصدار أو تجديد الجواز من منصة أبشر، فتشمل: الدخول في خدمة (أبشر)، واختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم إصدار جواز سفر أو تجديده، واختيار اسم المستفيد من الخدمة.

تظهر بيانات تجديد الجواز ويتم اختيار صلاحية مدة الجواز، وكذلك مكان استلام الجواز من إدارات الجوازات أو البريد السعودي، والتأشير على الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم تأكيد الطلب، وتظهر بعدها نسخة غير أصلية من الجواز للتأكد من بياناته، والتأشير على الشروط والأحكام المتعلقة بتجديد وإصدار الجواز، وأخيرًا تظهر صفحة تأكيد الطلب وبيانات الجواز الجديد، وتتم طباعتها وتسليمها للبريد السعودي أو إدارة الجوازات عند استلام الجواز.

وأشارت الجوازات، إلى أنه يحق للحاضن أو الحاضنة (سعوديي الجنسية) إصدار الجواز والسفر بالمحضون أو التصريح له، كما يُمكّن الأولاد ممن تجاوزوا سن الحضانة وأقل من 21 عامًا من السفر بموافقة الأب فإن كان متوفى فللأم، وإذا كان الأبوان المواطنان متوفيين فلأحد الإخوة لمن بلغ 21 عامًا فأكثر من المذكورين في صك حصر الورثة إصدار جوازات سفرهم والتصريح لهم بالسفر، أو من يفوضه النظام، وعند وجود اختلاف ترجمة الاسم باللغة الإنجليزية أو تاريخ الميلاد يتطلب مراجعة الأحوال المدنية.

أما سفر المواطنين من هم دون سنّ 21 عامًا، فيشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر، ويُستثنى من ذلك: المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج؛ شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وعند مراجعة من يدعي فقدان أو سرقة أو تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الإدارية بإدارات الجوازات، أو مع من له الحق في إصدار الجواز لم هم دون سن 21 عامًا، أو تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، لمعرفة حقيقة ادّعائه وتسجيل القرائن والأدلة التي تؤيد ادّعاءه أو تنفيه، ويتم إصدار القرار الإداري بحقه من قبل اللجنة الإدارية الفرعية، ومن ثم الرفع للجنة المركزية بالمديرية العامة للجوازات للمصادقة عليه أو تعديله، وفي حال صدر القرار الإداري بمنحه جواز سفر بديلًا، يتم إصدار الجواز وفقًا للمادة الخامسة من هذه اللائحة.

وأشارت الجوازات، إلى أن جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية مهمة تُمنح لكل مواطن سعودي اختياريًّا؛ بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في وقت سابق، على إجراء عدة تعديلات على نظام وثائق السفر الصادر في عام 1421هـ، وشملت التعديلات إلغاء المادة الثالثة من النظام، وإجراء تعديلين على المادتين الثانية والرابعة.