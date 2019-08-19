التحالف: سقوط طائرة حوثية مسيرة في منطقة آهلة بالسكان في عمران

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، سقوط طائرة حوثية مسيرة في منطقة آهلة بالسكان في محافظة عمران اليمن.
وأكد متحدث التحالف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الميليشيا الحوثية تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر باستهدافهم حقل الشيبة، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي و«داعش» شنوا عمليات بالتزامن مع أحداث عدن.
وثمن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قبول الحكومة الشرعية اليمنية وما يسمى بالمجلس الانتقالي بالحوار.
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