فيديوجراف.. 16 بطولة لندنية تزين مسيرة 20 عاما حافلة لأشلي كول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل أشلي كول لاعب تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين الأسبق، الستار على مسيرته الكروية، مقررا اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

واستمر أشلي كول في الملاعب لمدة 20 عاما، وبدأ مسيرته مع أرسنال في عام 1999، واستمر مع "الجانرز" 7 سنوات، منها موسم واحد قضاه معارا إلى كريستال بالاس.

وخلال فترة وجوده مع أرسنال، توج كول بسبعة ألقاب محلية، قبل انتقاله إلى الغريم تشيلسي بين عامي 2006 و2014 وتوج مع "البلوز" بـ9 ألقاب.

بعد فترة تشيلسي، قرر كول خوض تجربة احترافية بالدوري الإيطالي بين صفوف نادي العاصمة روما، ومنه انتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عاد كول إلى الدوري الإنجليزي، عبر بوابة ديربي كاونتي، وخاض معه 9 مباريات قبل اعتزاله عن عمر يناهز 38 عاما.