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الان تتابع بالصور: مدير تعليم الطائف يتابع ميدانياً ترحيل المقررات الدراسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ترحيلها وتوزيعها للمقررات الدراسية لكافة المراحل في مدارس البنين والبنات داخل المحافظة وكذلك إلى مكاتب التعليم الخارجية وذلك ضمن استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد وبما يضمن بداية جادة ومتميزة.
ووقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي ميدانيا على آلية توزيع المقررات الدراسية من داخل مستودعات الإدارة بحضور أمين إدارة التعليم ومسؤولي المستودعات بدايةً من استلام شحنات المقررات خلال إجازة عيد الأضحى ، مرورا بسير فرز المقررات ومن ثم ترحيلها إلى المكاتب والمدارس.
كما تابع اللهيبي تجهيزات مدارس الطفولة المبكرة والبالغ عددها ٣٥ مدرسة والتي وصلت إلى مستودعات الإدارة بحضور مدير إدارة التجهيزات المدرسية.
وجه بتسريع العمل وتسخير كافة الإمكانيات لتجهيز كافة المتطلبات التعليمية بتلك المدارس وضمان وصولها إلى المدارس وفق الخطة المرسومة لذلك.
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