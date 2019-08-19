، "باهميل" يدين الهجوم الإرهابي على حقل الشيبة في المنطقة الشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - جدّد التأكيد على حق المملكة في استخدام كل الطرق لضمان استقرارها

جدد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة العربية السعودية الشيخ حسين باهميل إدانته للعمل الارهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على حقل الشيبة النفطي في المملكة العربية السعودية.

وطالب "باهميل"، من خلال "الخليج 365"، بضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته الكاملة في وضع حد حازم واتخاذ مواقف جادة حيال هذه الاعمال الإرهابية ومنع مليشيا الحوثي الإرهابية وحليفتها إيران من استهداف أراضي الأشقاء في المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أهمية قيام المجتمع الدولي بفرض إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي ودولة إيران الإرهابية التي تعمل على الإضرار بالأشقاء في المملكة، وتزعزع الأمن والاستقرار الدوليين.

وأكد أحقية المملكة في اتخاذ كل الوسائل والتدابير الرادعة لضمان أمنها واستقرارها في وجه الاعتداءات الإرهابية المتكررة من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من قبل إيران بما يضمن إيقاف هذه الحوادث الإرهابية وإيقاف هذه المليشيا عن حدّها.

وقال "باهميل": أمن اليمن من أمن المملكة العربية السعودية، واليمن لن يسمح بأن تكون أراضيه مصدر قلق واستهداف للمملكة الشقيقة التي تقف إلى جانب الشعب اليمني في كل الظروف، وقدمت للشعب اليمني والجالية اليمنية كل خير.

وأضاف: الشعب اليمني والجالية اليمنية براء من كل الاعتداءات والتصرفات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والجالية تقدّر وتثمّن عالياً كل الجهود الكريمة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية في خدمة اليمن واليمنيين على مدى التاريخ.

وجدّد أمين عام الجالية اليمنية بالمملكة التضامن مع الأشقاء في المملكة، وتأييدهم في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعم الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي في اليمن والمملكة والمنطقة بشكل عام.