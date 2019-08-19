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وقعت الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، عقد تنظيم مهرجان الرمان الوطني بنسخته الثامنة، مع مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن سعد بخروش، دعم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للتنمية الزراعية في منطقة الباحة.
وقال "بخروش": إن "المهرجان يـعد نافذة تسويقية وترفيهية وسياحية ينتظرها كل عام أهالي وزوار منطقة الباحة"، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل وفق خطة محددة؛ سعياً لتحقيق النجاحات التي تعود بالنفع على المساهمين والبيئة الزراعية عموماً.
ومن المقرر أن ينطلق "مهرجان الرمان الوطني" في نسخته الثامنة، غرة شهر محرم من عام 1441هـ، برعاية كريمة من قبل أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
من جهته أكد مالك مؤسسة ديار العز، سعيد بن علي الغامدي؛ أنه سيتم تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها الرائدة في مجال تنظيم المهرجانات؛ للتعريف بهذا المنتج الزراعي والمتفرّد بجودته، والذي اكتسب مكانة متميزة لدي محبّي هذه الفاكهة الجميلة، في صورة تعكس مدى الاهتمام بالبيئة الزراعية في باحة الخير والعطاء، ومدى الجهود التي تُبذل؛ لجعل منتج الرمان في مقدمة المنتجات الزراعية التي تنتجها المنطقة.
وأشار "الغامدي" إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والتي تستهدف الأسرة والطفل في قالب من الترفيه والمتعة المشوّقة.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 06:30 PM
ينطلق بداية شهر محرم المقبل"ديار العز" تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة
وقعت الجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، عقد تنظيم مهرجان الرمان الوطني بنسخته الثامنة، مع مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات.
وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية سعيد بن سعد بخروش، دعم أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، للتنمية الزراعية في منطقة الباحة.
وقال "بخروش": إن "المهرجان يـعد نافذة تسويقية وترفيهية وسياحية ينتظرها كل عام أهالي وزوار منطقة الباحة"، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل وفق خطة محددة؛ سعياً لتحقيق النجاحات التي تعود بالنفع على المساهمين والبيئة الزراعية عموماً.
ومن المقرر أن ينطلق "مهرجان الرمان الوطني" في نسخته الثامنة، غرة شهر محرم من عام 1441هـ، برعاية كريمة من قبل أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز.
من جهته أكد مالك مؤسسة ديار العز، سعيد بن علي الغامدي؛ أنه سيتم تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها الرائدة في مجال تنظيم المهرجانات؛ للتعريف بهذا المنتج الزراعي والمتفرّد بجودته، والذي اكتسب مكانة متميزة لدي محبّي هذه الفاكهة الجميلة، في صورة تعكس مدى الاهتمام بالبيئة الزراعية في باحة الخير والعطاء، ومدى الجهود التي تُبذل؛ لجعل منتج الرمان في مقدمة المنتجات الزراعية التي تنتجها المنطقة.
وأشار "الغامدي" إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان، والتي تستهدف الأسرة والطفل في قالب من الترفيه والمتعة المشوّقة.
، "ديار العز" تنظم مهرجان الرمان بالباحة في نسخته الثامنة ،
المصدر : الخليج 365
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