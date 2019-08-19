، مركز المعلومات الوطني يشارك بـ"إياب" لإنهاء إجراءات 30 ألف حاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة أمن الدولة

يشارك مركز المعلومات الوطني، برئاسة أمن الدولة، في مبادرة "إياب" التي تطلقها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع عدة جهات حكومية؛ تستهدف خدمة أكثر من 30 ألف حاج من دول "ماليزيا، وإندونيسيا، والهند"، لإنهاء إجراءات الحجاج آليّاً قبل وصولهم إلى المطار استعداداً للمغادرة والعودة لبلادهم.

ويكمن عمل مركز المعلومات الوطني، بالمبادرة، في تجهيز البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية لأعمال المبادرة وفق احتياجات الجهات المشاركة في أعمالها، مع تجهيز محطات العمل الخاصة بمسارات المبادرة؛ لاستخدامها عند وجود أي إجراءات إضافية يحتاجها الحاج عند مغادرته.

فيما يعمل المركز على تطوير عمل أجهزة "بنان" للمبادرة، لتسمح لرجال الجوازات بتسجيل عملية الخروج للمسافرين "الحاج والمعتمر"، عبر مسح المعلومات المتوفرة على جوازات الحجاج بواسطة الكاميرا والتحقق من هويتهم بالبصمة؛ مما يسهل على موظف الجوازات التنقل وخدمة المسافرين "حجاجًا ومعتمرين" في أي مكان، مع سهولة استخدامه لخدمة كبار السن ومن هم في أماكن الانتظار.

ويسهم المركز في تقديم خدمات الدعم الفني والتقني لأعمال المبادرة على مدار الساعة، بما يضمن تحقيقها لأهدافها المرجوَّة، بإذن الله تعالى.

وتعدّ مشاركة مركز المعلومات الوطني انطلاقاً من دوره الوطني كممكنٍ رقمي لجميع الجهات الحكومية، وفق استراتيجيته الجديدة بكونه الشريك الوطني للاستشراف والبنية الرقمية الأكثر ثقة وقدرة واستخدامًا، وفق أفضل المعايير العالمية مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والخصوصية.

يذكر أن مركز المعلومات الوطني يسهم بشكل رئيس في مبادرات وطنية عدة؛ كان آخرها مبادرة طريق مكة التي تستهدف إنهاء إجراءات الحجاج وتسجيل دخولهم للمملكة من دولهم؛ حيث استفاد منها أكثر من 170 ألف حاج من دول: تونس وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا.