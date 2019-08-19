السعودية اليوم / الأمم المتحدة تشارك في إنشاء مركز دعم نفسي في مصراتة وتاجوراء بليبيا



طرابلس 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا عن مساهمته في إنشاء مركز يقدم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين من الأزمة في مصراتة وتاجوراء.

ويهدف المركز إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر المهجرة الذين تعرضوا إلى أعمال عنف بسبب الاشتباكات والقتال.

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18:10ت م

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