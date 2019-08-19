السعودية اليوم / تطورات الوضع الامني في العراق



بغداد 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

اطاحت قوات الامن العراقية اليوم باحد المقربين من زعيم تنظيم "داعش" الارهابي ابو بكر البغدادي.

وافادت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحفي بان عملية الاطاحة بالشخص المذكور المدعو "شعبان ناصر ارزيچ الهيتي"، تمت بعملية استخبارية نوعية وبكمين محكم بمحافظة الانبار غرب العراق.

وأوضحت ان الإرهابي المذكور كان يشغل منصب الأمير العسكري لقاطع قضاء "هيت" قبل تحريره من الدواعش.

الى ذلك تمكن طيران الجيش العراقي اليوم، من تدمير عجلة للإرهابيين في وادي حوران بمحافظة الانبار.

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18:06ت م

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