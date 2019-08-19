حج / الأمير فيصل بن عبد الرحمن يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج



الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "إن ما تحقق من نجاح لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمتابعة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، وذلك من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها الحكمة والمقدرة على التنظيم السليم لإدارة هذه الأفواج التي قدمت من مختلف بقاع المعمورة لتأدية الركن الخامس.

وأوضح أن القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة أثبتت للعالم أجمع الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدّمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين، بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.

وفي ختام تصرحه دعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن, سائلاً المولى عز وجل أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورا.

// انتهى //

18:02ت م

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الرياض 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية, التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1440هـ .وقال سموه: "إن ما تحقق من نجاح لضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بمتابعة ورعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، وذلك من خلال توفير الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الأمنية والخدمية الحكومية والأهلية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم سالمين، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها الحكمة والمقدرة على التنظيم السليم لإدارة هذه الأفواج التي قدمت من مختلف بقاع المعمورة لتأدية الركن الخامس.وأوضح أن القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة أثبتت للعالم أجمع الجهود المباركة لخدمة الحرمين الشريفين، وأن المملكة قدّمت وستقدم الأفضل لخدمة الإسلام والمسلمين، بما يشهده الحجيج عاماً بعد عام من تطور في مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وتهيئة المتطلبات التي تسهل للحجاج والمعتمرين والزائرين أداء شعائرهم بكل سهولة وأمان.وفي ختام تصرحه دعا سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ذخرا للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ودوام خدمتها للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن, سائلاً المولى عز وجل أن يكتب للحجاج الأجر والثواب والقبول وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكورا.// انتهى //18:02ت م0138

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