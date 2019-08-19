السعودية اليوم / ٢٥ مليون ريال ميزانية تشغيلية لمدارس تعليم مكة



مكة المكرمة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ، اليوم، أكثر من ٢٥ مليون ريال في حسابات المدارس لصالح الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441هـ .

ودعت الإدارة قائدي وقائدات المدارس باستثمار هذه المبالغ المالية في تهيئة المدارس ونظافتها لتكون جاهزة لبداية جادة وبيئة تربوية جاذبة منذ اليوم الأول.

وأوضحت الإدارة أن الميزانية التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة للقيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية و توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، وتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي في الميدان التعليمي.

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18:00ت م

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