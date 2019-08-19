السعودية اليوم / تعليم نجران ينفذ برنامج التهيئة المهنية للمعلمات الجدد



نجران 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، برنامج التهيئة المهنية للمعلمات الجدد، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" سراء بنت سعيد الشهراني، وذلك بمقر الإدارة.

وأكدت الشهراني ضرورة تحمل الأمانة والمسؤولية والإخلاص في العمل، وأن تكون المعلمات قدوة حسنة للطالبات ليس في تقديم المادة العلمية فقط بل في المظهر والمعاملة.

واشتمل البرنامج على عدد من المحاور منها، "أخلاقيات مهنة التعليم"، و"واجبات المعلمة وحقوقها الوظيفية وأهمية التقيد بالأنظمة والتعليمات المدرسية"، و"علاقة المعلمة الجديدة بالمجتمع المدرسي"، و"تقويم المعلمة الجديدة وسنة التجربة".

// انتهى //

17:58ت م

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