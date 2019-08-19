شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ابتسام الشهري وطارق الأحمري متحدثان للتعليم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 5:37 مساءً, 19 أغسطس 2019 م المناطق - متابعات قالت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تعتزم تعيين ابتسام الشهري متحدثا للتعليم العام، وطارق الأحمري متحدثا للتعليم العالي.

وقالت ذات المصادر أن الدكتور أحمد الجميعه سيتسلم منصب المشرف العام على العلاقات بوزارة التعليم خلفا لمحمد بن سعد الدخيني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | ابتسام الشهري وطارق الأحمري متحدثان للتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.