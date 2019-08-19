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السعودية | ابتسام الشهري وطارق الأحمري متحدثان للتعليم

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 5:37 مساءً, 19 أغسطس 2019 م

المناطق - متابعات

قالت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم تعتزم تعيين ابتسام الشهري متحدثا للتعليم العام، وطارق الأحمري متحدثا للتعليم العالي.
وقالت ذات المصادر أن الدكتور أحمد الجميعه سيتسلم منصب المشرف العام على العلاقات بوزارة التعليم خلفا لمحمد بن سعد الدخيني.

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