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العطية يشيد بجهود منسوبي مجمع كسوة الكعبة

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2019-08-19

العطية يشيد بجهود منسوبي مجمع كسوة الكعبة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أشاد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق الشيخ خالد العطية، بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، وآلية العمل فيه، ومراحل صناعة الكسوة، والأيدي العاملة في الخياطة والتطريز، جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له للمجمع.

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حيث عبّر العطية عن عظيم امتنانه، والوفد المرافق له على هذه الفرصة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله الدولة، رعاها الله، في خدمة الحرمين الشريفين وتذليل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه للحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين.

وكان في استقبالهم سعادة مساعد المدير العام للمجمع الأستاذ هشام بن سليمان علاء الدين وسعادة مدير وحدة العلاقات العامة بالمجمع الأستاذ رائد بن صلاح اللحياني، وشملت الزيارة الاطلاع على الفيلم التعريفي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها واستبدالها، والوقوف على المراحل العملية في صناعة الكسوة من خلال الأقسام المتاحة لذلك. وقد أشاد بما رآه من إتقان وتفان في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها. كما اطلع رئيس هيئة الحج والعمرة بجمهورية العراق والوفد المرافق له على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة.





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