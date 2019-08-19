التحالف : سقوط طائرة حوثية مسيرة بمنطقة مأهولة في عمران

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن التحقيقات لا تزال مستمرة في حادث استهداف الحوثيين لحقل الشيبة النفطي في المملكة.

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وتابع خلال مؤتمر صحفي له اليوم أنه سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق في الوقت المناسب.

وأضاف المالكي أن التحالف دمّر عدة طائرات تابعة للميليشيا الانقلابية في سماء اليمن قبل وصولها لأهدافها مشيراً إلى سقوط طائرة حوثية مسيرة في منطقة آهلة بالسكان في عمران.

ولفت المالكي إلى أن الجيش اليمني يواصل التقدم في مختلف الجبهات بدعم من قوات التحالف.