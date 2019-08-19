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2019-08-19 أمير جازان يعزي أسرة السديري في فقيدهم متابعات الخليج 365 - واس قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه لذوي وأسرة الفقيد الأمير فهد بن عبدالرحمن السديري ـ رحمه الله ـ.

وأعرب سموه خلال برقية عزاء لأسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبّر ذوو الفقيد عن شكرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم .









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