شكرا لقرائتكم التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-19 التحالف: ميليشيا الحوثي تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي متابعات الخليج 365 - الرياض أكّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تواصل تهديد أمن الطاقة العالمي. وتابع أن صعدة وعمران هي مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التابعة للحوثيين مشيراً إلى تهديد الحوثي للملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب. Advertisements ولفت التحالف إلى أن ميليشيا الحوثي وداعش شنوا عمليات بالتزامن مع أحداث عدن الأخيرة. وفند التحالف مزاعم الحوثيين حول استهداف أهداف في المملكة بهدف رفع الروح المعنوية المنهارة للمقاتلين في صفوفه. وثمّن التحالف قبول المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية دعوة الحوار في المملكة مشيداً بدور السعودية والإمارات في التهدئة في عدن.









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