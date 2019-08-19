الشاحنات تزاحم المركبات في مسار وحيد بفحص الحفر

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن

تذمّر عدد كثير من مراجعي الفحص الدوري بمحافظة حفر الباطن من الازدحام الذي تشهده المحطة بسبب تشغيل مسار واحد فقط.

ويستغرق المراجع وقتاً طويلاً من أجل الانتهاء من فحص مركبته في ظل مزاحمة الشاحنات للمركبات الصغيرة حيث تصل صفوف السيارات إلى خارج بوابة دخول المحطة.

وقال متابعات الخليج 365 عطالله مقبل لـ “متابعات الخليج 365“: يجب أن يكون هناك حل للمشكلة الكبيرة التي يعاني منها سكان حفر الباطن بسبب الازدحام الشديد على محطة الفحص الدوري للسيارات حيث يدخل إليها يومياً أعداد كبيرة من السيارات، كما ساهمت قيادة النساء للمركبات في زيادة الضغط على هذه المحطة الوحيدة التي تخدم كل هذه السيارات.

وأضاف أبو محمد: محافظة حفر الباطن لا يكفيها فحص دوري واحد يجب فتح أكثر من مسار والتوسع مع العلم أن محطة الفحص الدوري لديها مساحة كافية للاستيعاب.

ورأى متابعات الخليج 365 عيد العنزي أن بداية الازدحام تكون في تسديد الرسوم فيضطر للنزول من أجل التسديد مشيراً إلى أنه لو كان هناك كابينة للسداد عند مدخل المحطة لما حصل هذا التكدس.

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