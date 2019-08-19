«الفيصل» يستقبل مدير تعليم مكة ويستمع لخطط الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- ناصر السلمي:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين، اليوم الإثنين، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة المُعين حديثًا الدكتور أحمد الزائدي.

وهنأ أمير مكة، “الزائدي”، بمناسبة تعيينه، كما استمع إلى نبذة عن خطة التعليم بالمنطقة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.