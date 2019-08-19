شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم صبيا: اعتماد 14 مليون ريال للميزانية التشغيلية ونظافة المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

وجه مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي بصرف أكثر من 14 مليون ريال للميزانية التشغيلية ونظافة المدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد عبر نظام الصرف السريع؛ لضمان تهيئة البيئة التعليمية واستقرارها.

كما اعتمد الحازمي أسبوع التهيئة للمعلمات والمعلمين الجدد، ووجه مكاتب التعليم والأقسام المعنية بتفعيل مبادرة ولاء المعلم لمهنته وانتمائه لمؤسسته التعليمية. وضمن جولته التفقدية واهتمام الوزارة بمشروع الطفولة المبكرة.

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ونفذ مدير التعليم زيارة ميدانية لمدرسة الحرف الابتدائية، ومدرسة الحسيني الابتدائية والمتوسطة؛ للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

وكان قسم الإعلام والاتصال بإدارة تعليم صبيا قد نظم حفل معايدة لكافة منسوبي الإدارة من المشرفين والإداريين، تُبُودِلت فيه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك بحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي ومساعده للشؤون التعليمية ناصر بشير معافا.

وألقى مدير التعليم ضيف الله الحازمي كلمة رحب فيها بالحضور وهنأهم بهذه المناسبة السعيدة والغالية على قلوب المسلمين متمنياً للجميع التوفيق، وعاما دراسيا حافلا بالتميز والإبداع كعادة تعليم صبيا دائماً، وحث الجميع على بذل أقصى الجهود لخدمة الوطن الغالي، ورفع اسمه عاليا في ظل قيادتنا الرشيدة. عقب ذلك وجه المساعد للشؤون التعليمية كلمة مماثلة.

كما شاركت المساعدة للشؤون التعليمية حنان الحازمي منسوبات الإدارة حفل المعايدة، وتخلل الحفل توزيع بعض الجوائز على الحضور مقدمةً من قسم الإعلام والاتصال بالإدارة.