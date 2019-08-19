السعودية | اتصال بين ولي العهد السعودي وعمران خان حول كشمير

شكرا لقرائتكم اتصال بين ولي العهد السعودي وعمران خان حول كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، الاثنين، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اطلع ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.