محمد بن مسعود - الدمام - احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض. "الخليج 365" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات. 19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 05:46 PM Advertisements "الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي "الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي احتفل رئيس رقباء مساعد الحميدي الحربي، بترقيته إلى رتبة رئيس رقباء بصيانة الوسطى في الحرس الملكي بالرياض. "الخليج 365" تبارك للحربي وتتمنى له المزيد من النجاحات. الكلمات المفتاحية ، "الحربي" رئيسًا لرقباء صيانة الوسطى في الحرس الملكي ،

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