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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط، استفاد منها 371 فرداً.
ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 05:41 PM
شملت مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط واستفاد منها 371 فرداًمساعدات "إغاثي الملك سلمان" تصل الجوف اليمنية لمساعدة متضرري السيول
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مساعدات إيوائية للمتضررين من كارثة السيول بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليمنية من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
وقد جرى توزيع 51 خيمة و33 بساطا و371 بطانية في مخيمات المحزام الشرقي والرميلة والسليل وجبل شيحاط، استفاد منها 371 فرداً.
ويأتي هذا التوزيع ضمن المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
، مساعدات "إغاثي الملك سلمان" تصل الجوف اليمنية لمساعدة متضرري السيول ،
المصدر : الخليج 365
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