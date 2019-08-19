، اختتام فعاليات "ماراثون الألوان" ضمن موسم الطائف "مصيف العرب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مشاركة أكثر من 3600 متسابق في 3 مسارات

اختتمت فعاليات "ماراثون الألوان" ضمن موسم الطائف "مصيف العرب"، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 17 أغسطس الجاري، وشهدت مشاركة أكثر من 3600 متسابق، في ثلاثة مسارات رئيسة، وتقديم جوائز مالية بقيمة 300 ألف ريال، رافقتها العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، ولاقت إقبالاً كبيراً، وخاصة من الأطفال.

وقسمت اللجنة المنظمة الماراثون إلى ثلاثة مسارات رئيسة: خُصص اليوم الأول للعوائل والأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني للهواة، والختامي للمحترفين، وبلغ عدد المشاركين في كل المسارات 3649 مشاركًا.

وتنوّعت الجوائز لتشمل: "العوائل، الأشخاص ذوي الإعاقة، الهواة، كبار السن (أكبر من 50 عامًا)، المحترفين، السعوديين في سباق المحترفين".

وحقّق المركز الأول لفئة المحترفين المتسابق عبيد محمد النعيمي من دولة الإمارات، والمركز الأول في فئة الهواة المتسابق خالد محمد عبد الله هزازي، كما حقّق المركز الأول في فئة العوائل المتسابق عقيل علي هشبل القرني، أما المركز الأول لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة فمن نصيب المتسابق سعود صغير غميص السفياني.

وأقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية المصاحبة، لجميع أفراد العائلة، طوال أيام الفعاليات، وشملت: كرنفال الألوان ومنطقة الفن ومسرح السعادة والألعاب النارية، والعروض المتنوعة مثل عرض "الطبول، الألوان، النار، الفقاعات، ألعاب الخفة، العمالقة"، بالإضافة إلى منطقة الطعام والمناطق المخصصة لألعاب الأطفال، ومناطق أخرى مخصصة للألعاب المهارية والتحديات الرياضية.

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