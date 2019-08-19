، "استئناف الباحة" تصادق على حكم إلغاء نقل ممرضة من مركزها ،

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أيدت محكمة الاستئناف، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة، نهاية العام الماضي، بإلغاء قرار المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.
وتضمن القرار نقل ممرضة بين مركزين صحيين، واستطاعت الممرضة نقضه بحكم المحكمة الإدارية وتأييد الاستئناف؛ حصلت "الخليج 365" على نسخة من الحكمين.
وروى زوج الممرضة شيخة بنت عبد الله الزهراني، لـ"الخليج 365": "زوجتي تعمل على ملاك مركز صحي قلوة، وجرى تكليفها على مركز صحي الحجرة للتأمين وتغطية العجز ولمصلحة العمل، وبرغم العجز والحاجة الكبيرة في مركز صحي ومستشفى الحجرة؛ صدر قرار صحة الباحة منذ أواخر جمادى الآخرة من العام قبل الماضي، بإعادتها لملاكها الوظيفي؛ ليس لمصلحة العمل؛ ولكن بسبب ملاحظات أثّرت سلباً على سير العمل، وأن ذلك غير صحيح".
وأضاف: "لو أُنهِيَ تكليفها لمصلحة العمل لَما اعترضنا؛ ولكن أن يُنهى التكليف بأسباب واهية؛ فهو الأمر الذي لا نرضاه، والذي أكدت عدم صحته المحكمة الإدارية بالباحة منذ شهر ذو القعدة للعام المنصرم، وحكمت بإلغاء القرار وأيدته محكمة الاستئناف الآن".
وكانت "الخليج 365" نشرت تفاصيل الدعوى منذ مطلع شهر محرم للعام الجاري بعنوان "المحكمة الإدارية تُلغي قرار صحة الباحة بنقل موظفة والإدارة تستأنف".
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 05:04 PM
زوجها: لو أُنهِيَ تكليفها لمصلحة العمل لَما اعترضنا
أيدت محكمة الاستئناف، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة، نهاية العام الماضي، بإلغاء قرار المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.
وتضمن القرار نقل ممرضة بين مركزين صحيين، واستطاعت الممرضة نقضه بحكم المحكمة الإدارية وتأييد الاستئناف؛ حصلت "الخليج 365" على نسخة من الحكمين.
وروى زوج الممرضة شيخة بنت عبد الله الزهراني، لـ"الخليج 365": "زوجتي تعمل على ملاك مركز صحي قلوة، وجرى تكليفها على مركز صحي الحجرة للتأمين وتغطية العجز ولمصلحة العمل، وبرغم العجز والحاجة الكبيرة في مركز صحي ومستشفى الحجرة؛ صدر قرار صحة الباحة منذ أواخر جمادى الآخرة من العام قبل الماضي، بإعادتها لملاكها الوظيفي؛ ليس لمصلحة العمل؛ ولكن بسبب ملاحظات أثّرت سلباً على سير العمل، وأن ذلك غير صحيح".
وأضاف: "لو أُنهِيَ تكليفها لمصلحة العمل لَما اعترضنا؛ ولكن أن يُنهى التكليف بأسباب واهية؛ فهو الأمر الذي لا نرضاه، والذي أكدت عدم صحته المحكمة الإدارية بالباحة منذ شهر ذو القعدة للعام المنصرم، وحكمت بإلغاء القرار وأيدته محكمة الاستئناف الآن".
وكانت "الخليج 365" نشرت تفاصيل الدعوى منذ مطلع شهر محرم للعام الجاري بعنوان "المحكمة الإدارية تُلغي قرار صحة الباحة بنقل موظفة والإدارة تستأنف".
، "استئناف الباحة" تصادق على حكم إلغاء نقل ممرضة من مركزها ،
المصدر : الخليج 365
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