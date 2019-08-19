، "النقل" ترصد عبور 2.8 مليون مركبة خلال حج 1440هـ ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء الموسم

سجلت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل خلال موسم حج 1440هـ، عبور أكثر من 2.8 مليون مركبة عبر مداخل المشاعر المقدسة؛ حيث شهدت مداخل طرق مكة المكرمة عبور 1.071.009 مركبات بمتوسط سرعة 108 كيلومترات في الساعة.

وشهدت مداخل طرق مدينة جدة عبور 1.639.289 مركبة، بمتوسط سرعة 102 كيلومتر في الساعة، بينما عبرت على مداخل طرق المدينة المنورة 261.899 مركبة، بمتوسط سرعة 90 كيلومترًا في الساعة.

يذكر أن وزارة النقل وقفت على جاهزية الطرق قبل وأثناء موسم الحج؛ حرصًا على تيسير عملية تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة من خلال استخدامها أحدث التقنيات.