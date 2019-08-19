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استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة.
وبادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين.
وثمّن أمير الجوف جهود موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.
19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440 04:56 PM
ثمّن جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمينأمير الجوف يستقبل وكلاء وموظفي المنطقة
استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال بديوان الإمارة، اليوم، وكلاء وموظفي الإمارة.
وبادلهم خلال الاستقبال التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجيج حجهم ويردهم لديارهم سالمين.
وثمّن أمير الجوف جهود موظفي الإمارة في خدمة المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن إمارة المنطقة ضمن منظومة قطاعات الدولة، تعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب في ظل ما وفرته الحكومة الرشيدة من تجهيزات وإمكانات.
، أمير الجوف يستقبل وكلاء وموظفي المنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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