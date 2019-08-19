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المحاسب العصامي يكشف عن شعوره بعد زيارة وزير العمل وتشجيعه له

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كشف الشاب عبدالإله الخضير عن شعوره بعد زيارة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي له في مقر عمله بأحد مطاعم الوجبات السريعة، وإطلاق لقب “المحاسب العصامي” عليه.

وقال عبدالإله وفقاً لـ “عكاظ”، إنه يبلغ من العمر 22 عاماً، وسعد كثيراً بهذه الزيارة وتشجيع وزير العمل وتحفيزه له، كما فرح باللقب الذي أطلقه عليه.
وأضاف أنه يعمل منذ عام 2016 في إحدى الشركات الخاصة، ويدرس في جامعة الملك سعود تخصص تربية خاصة، مشيراً إلى أنه يتلقى الدعم والتشجيع من الجميع.

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