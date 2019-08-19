السعودية اليوم / الجيش الجزائري يحبط محاولات هجرة غير شرعية ويوقف مهاجرين



الجزائر 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

أحبطت قوات حرس السواحل الجزائري في كل من وهران وجيجل، محاولات هجرة غير شرعية لـ 47 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، حسبما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم.

كما أوقف حرس السواحل في محافظة بشار، 18 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة .

// انتهى //

16:17ت م

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