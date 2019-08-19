

المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واس

يعيش ضيوف الرحمن لحظات من الروحانية والتأمل في خيال مئات السنين الماضية يستشعرون من فوق جبل الرماة " المشاهد والأحداث المذهلة" بغزوة أحد وما تبعها من تخطيط بقيت طوال هذه السنين للعبرة والعظة إضافة إلى الدعاء لشهداء أحد .

وكالة الانباء

ويظل جبل الرماة مقصد الكثير من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ورمزاً لاينسى في ذاكرتهم لما يحمل في طياته من ذكرى تاريخية سطرت بماء الذهب .

//انتهى//

15:54ت م

0109



المدينة المنورة 18 ذو الحجة 1440هـ الموافق 19 أغسطس 2019م واسيعيش ضيوف الرحمن لحظات من الروحانية والتأمل في خيال مئات السنين الماضية يستشعرون من فوق جبل الرماة " المشاهد والأحداث المذهلة" بغزوة أحد وما تبعها من تخطيط بقيت طوال هذه السنين للعبرة والعظة إضافة إلى الدعاء لشهداء أحد .وكالة الانباء السعودية رصدت هذه المشاعر لضيوف الرحمن خلال تواجدهم في هذا المكان الذي يقع بجوار جبل أحد هذا الجبل الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ( أحد جبل يحبنا ونحبه ) وبين مقبرة يرقد بها صفوة من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا .ويظل جبل الرماة مقصد الكثير من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم ورمزاً لاينسى في ذاكرتهم لما يحمل في طياته من ذكرى تاريخية سطرت بماء الذهب .//انتهى//15:54ت م0109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ضيوف الرحمن يعيشون ذكرى غزوة أحد من جبل الرماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.