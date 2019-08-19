السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي يستقبل رئيس غرفة الأحساء وأمينيها السابق والحالي



الأحساء 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم بمكتبه بديوان الإمارة كلا من رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف بن محمد العرفج، وأمين عام الغرفة السابق عبدالله عبدالعزيز النشوان، وأمين عام الغرفة الحالي الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك.

وقدّم سموه شكره إلى أمين عام الغرفة السابق على ما بذله من جهود مخلصة خلال فترة عمله، متمنيًا في نفس الوقت للدكتور إبراهيم التوفيق في مهامه الجديدة، مؤكدًا أهمية ودور الغرفة في دعم الجهود التنموية بالأحساء وإبراز ما تمتلكه أرض الواحة من مقومات وموارد وفرص واعدة.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل التهاني والأحاديث الودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ رافعين خالص الدعوات والتبريكات للقيادة الحكيمة وما توليه من اهتمام كبير ودائم بكل ما يقدم لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم في راحة ويسر واطمئنان.

//انتهى//

15:48ت م

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