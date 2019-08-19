حج / مدير فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة يناقش نتائج أعمال موسم حج هذا العام



جدة 18 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 19 أغسطس 2019 م واس

ناقش مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد جار الله الغامدي بمقر الإدارة اليوم ، مع منسوبي الفرع المشاركين في موسم حج هذا العام , نتائج أعمال موسم الحج ، وأبرز التحديات والملاحظات ، والاستعداد والتحضير لحج العام المقبل .

وهنّأ الغامدي جميع الموظفين المشاركين في موسم الحج على نجاح الخطة التشغيلية لهذا الموسم ، والبدء بعمل خطة عمل لموسم الحج القادم.

كما شهد الاجتماع الذي شارك فيه إدارة الخدمات المشتركة ، وقسم الثروة الحيوانية ، وفرق الحج البيطرية ، ومركز مكافحة نواقل الأمراض ، وقسم المحاجر بالفرع ، وإدارة محجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ، وإدارة محجر ميناء جدة الإسلامي والمحجر الحيواني بالخُمرة والمختبرات البيطرية ، مناقشة ما جرى رصده خلال موسم حج العام الحالي من إيجابيات والعمل على تعزيزها ، ومعالجة الملاحظات والتحديات بهدف تلافيها في موسم حج العام المقبل.

وفي نهاية الاجتماع جرى اتخاذ عدد من التوصيات والرفع بها للوزارة.

// انتهى //

15:27ت م

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