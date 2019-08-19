الحوادث بدأت.. مطبات حزام محايل الدائري بلا تحذير

2019-08-19

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري – محايل

أبدى عدد من مستخدمي الحزام الدائري بمحافظة محايل عسير استياءهم وتذمرهم من إنشاء المطبات الصناعية مقابل أحد المولات التجارية والتي شرعت بلدية محايل إنشاءها مؤخراً.

وأوضح عدد من مستخدمي الطريق أن إنشاء المطبات الصناعية دون وضع لوحات تحذيرية أو إرشادية على الطريق قد يتسبّب في وقوع العديد من الحوادث.

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وأشار مستخدمو الطريق إلى أنهم قد يتفاجؤون بتلك المطبات الصناعية دون وجود أَي علامات تحذيرية وأفادوا بضرورة وضع جسور للمشاة؛ ولذلك لتسهيل حركة المشاة وتفادي حوادث التصادم والدهس، مطالبين من الجهات المختصة وضع الحلول المناسبة والتي تكفل تخفيف الحوادث المرورية وحوادث الدهس.

من جهة أخرى ‏تسبب أحد المطبات الصناعية التي أنشأتها بلدية محافظة محايل، بوقوع حادث مروري اليوم وذلك بالقرب من مول البساتين ‏وأسفر الحادث عن تلفيات كبيرة في المركبة من نوع هايلوكس وذلك في ظل عدم وجود أي لوحات تحذيرية.