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2019-08-19 شاهد الصور الأولى من محاكمة عمر البشير متابعات الخليج 365 - متابعة أتاحت محكمة سودانية للجماهير مشاهد ولقطات بالصوت والصورة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في التهم المنسوبة إليه بعد عزل الجيش له في إبريل الماضي. ونُقل البشير إلى معهد العلوم القضائية والقانونية حيث تجري المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. Advertisements ومثل البشير أمام النيابة العامة للمرة الأولى في 16 يونيو الماضي ولم يصدر أي حكم بحقه هذا اليوم حيث تم تأجيل الجلسة.









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