“أمانة المدينة المنورة” تباشر خطط استقبال الحجاج

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

باشرت أمانة منطقة المدينة المنورة، تنفيذ خططها وبرامجها الميدانية وتجنيد الكوادر البشرية والمعدات والآليات للموسم الثاني من حج هذا العام 1440 هـ.

وأوضحت الأمانة، أن خطط وبرامج عمل الحج تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بعد قدوم حجاج بيت الله الحرام للمدينة المنورة، بعد أن أدوا مناسك الحج، حيث أكدت الأمانة ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الرقابية في وكالة الخدمات الرقابة الصحية على جميع مطابخ الإعاشة استيفاء الاشتراطات الصحية والنظامية مشددة على تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، وعدم السماح لأي مطبخ إعاشة بالعمل حتى يستوفي الاشتراطات كافة.

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وأكدت أن فرق الرقابة الصحية بدأت تكثيف جولاتها التفتيشية على جميع مطابخ الإعاشة والتموين الغذائي ومطابخ الولائم والمناسبات ومساندة المسالخ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والوقوف على تجهيزاتهم وتطبيق نظام الإيزو 22000 لسلامة الغذاء، والوقوف على مطابخ الإعاشة الملحقة بالفنادق في المنطقة المركزية للتأكد من جاهزيتها لتقديم وجبات صحية آمنة لضيوف الرحمن، فيما كثفت وكالة البلديات الفرعية والضواحي الجولات الميدانية على المزارات التاريخية مثل مسجد قباء والقبلتين والميقات والمساجد السبع وميدان سيد الشهداء وتم رفع المباسط المخالفة التي تعيق حركة المشاة والسيارات.

كما شرعت فرق النظافة بالبلديات في تنفيذ خططها التي تتضمن غسيل ساحات المزارات التاريخية والطرقات والأرصفة بالمنطقة المركزية وتعقيمها وتهيئة الحدائق والساحات وسلامة وصيانة الطرق والإنارة والتجهيز ومراقبتها على مدار الساعة طوال فترة موسم الحج.

ولفتت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة تتولى مهمة الوقوف على محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية التي تربط المدينة المنورة بمكة المكرمة وتبوك والقصيم، واستهدفت الجولات إلى جانب محطات الوقود ومحلات السوبر ماركت والمطاعم والاستراحات والكافيات ومراكز خدمة السيارات والمساجد والمرافق التابعة وملحقات المحطة وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.