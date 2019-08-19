شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: رفع 100 ألف طن نفايات وأنقاض خلال إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رفعت أمانة المنطقة الشرقية 100.966 طن نفايات وأنقاض مختلفة من كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تم ترحيلها إلى المدفن الصحي، ضمن خطة الأمانة في عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440، وخطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأشار المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان إلى نجاح الخطة التي وضعتها الأمانة في عيد الأضحى المبارك، والخاصة بإزالة النفايات والأنقاض، التي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت شعار معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري «كذا أحلى» بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

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وقال إن كمية النفايات والأنقاض التي تم استقبالها ومعالجتها، بلغت 100.966 طناً خلال الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أنه شارك في خطة عيد الأضحى للنظافة نحو 325 فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين، فيما شارك 6177 رجل نظافة، تدعمهم 1089 معدة مختلفة للتخلص من النفايات (ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة)، موزعين على كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكد المتحدث أن الأمانة تسعى لإزالة جميع الملوثات البصرية، وخلق بيئة نظيفة وصحية، فيما اعتبر هذه الأعمال دليلاً على أن الخطة التي تم وضعها حققت الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن أعمال النظافة مستمرة والفرق الميدانية تعمل وفق الخطط والبرامج بالأمانة بشكل كامل.

ودعا «الصفيان» كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في منع كافة مظاهر التلوث البصري، والاهتمام بجانب النظافة، والمحافظة على الأماكن العامة وترك الأماكن التي يرتادونها نظيفة وسليمة لكي ينعم بها الجميع.