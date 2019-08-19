شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة»: إتلاف 480 كغم وجبات غذائية في سيارة نقل مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في بلدية الحرم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق، وبلدية العقيق، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، عصر أمس (الأحد) سيارة مخالفة تقوم بنقل وجبات الإعاشة للفنادق، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

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يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية سلامة الغذاء المقدم للأهالي والزوار.

وذكر وكيل الأمين لشؤون البلديات بأمانة المنطقة المهندس سعود بن هريسان العنزي أنه جرى ضبط المطعم المخالف الذي يقوم بتحضير وجبات الإعاشة، وهو غير مرخص بذلك، حيث جرى إتلاف 480 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وتسليم 7 عمال مخالفين لوحدة ضبط المخالفات لعدم وجود شهادات صحية لمزاولة العمل.

ودعا العنزي المواطنين والمقيمين إلى سرعة البلاغ عن حالات الاشتباه في مثل هذه المخالفات، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم (940) أو عبر تطبيق «أمانتي 940» المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية، أو عبر الواتساب رقم (0548990940) للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية.