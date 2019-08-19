شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل»: ضبط 2206 مخالفات خلال إجازة عيد الأضحى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نفذت فرق التفتيش بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عدداً من الزيارات المكثفة في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزام المنشآت بتطبيق نظام العمل ولوائحه التنفيذية خلال فترة الإجازة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الزيارات التفتيشية بلغت 6011 زيارة، نتج عنها ضبط 2206 مخالفات، كما تركّزت الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية التي تنشط في موسم الحج.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بضوابط العمل، موضحة أن الرقابة مستمرة طوال أيام السنة بما في ذلك الإجازات الرسمية، وإجازة عطلة الأسبوع لضبط سوق العمل وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة، ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن الخالفات الخاصة بسوق العمل عبر مركز الاتصال على الرقم (19911) أو عبر تطبيق «معاً للرصد» على الأجهزة الذكية.
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