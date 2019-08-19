شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة تبوك: بدء التسجيل في دبلومات ما بعد الثانوية والبكالوريوس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)
بدأت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة تبوك اليوم (الاثنين)، استقبال طلبات التسجيل في الدبلومات ما بعد الثانوية وما بعد مرحلة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وأوضحت الجامعة أن التقديم سيستمر حتى الـ27 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الدبلومات المتاحة ما بعد الثانوية تشمل اللغة الإنجليزية والإدارة المكتبية والمُحاسبة وتقنية البرمجة والتسويق والمعاملات المصرفية والحاسب الآلي التطبيقي، فيما خصص لمرحلة مع بعد البكالوريوس دبلومات: الإرشاد الأسري وسلامة المنشآت والوقاية من الحريق وإدارة الموارد البشرية والتصنيع الدوائي والأمن السيبراني والمحاماة.
ودعت الجامعة الراغبين في التسجيل بالدخول على الرابط التالي:
http://bit.ly/33Kanhl
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