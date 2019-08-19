شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن اعتدى على امرأة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أوضح المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) الذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبين أن شرطة منطقة مكة المكرمة تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.