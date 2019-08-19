شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بـ5 جناة أصابوا وافدَيْن بأعيرة نارية وسلبوهما 80 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية باشرت بلاغا ف تمام الساعة 10:30 من مساء الخميس 1440/12/14 بشأن اعتداء مسلح على وافدين وسلب مركبتيهما ومبلغ مالي تجاوز 80 ألف ريال وكمية من بضاعة التبغ بعد إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح (مسدس) في حي البدر جنوب العاصمة الرياض.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم (4 مواطنين ويمني) تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بما نسب إليهم، وضُبط بحوزتهم السلاح المستخدم والمركبتان المسلوبتان ومبلغ مالي، كما اتضح خلال استجوابهم تورط أحدهم بارتكاب حادثة سلب مبلغ 155 ألف ريال بتاريخ 1440/11/25، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.